METEO NAPOLI – Residue PIOGGE in arrivo in città, poi migliora: ecco le previsioni

Violento maltempo colpisce in maniera dura il nord Italia, meglio a Napoli e al meridione

Nelle ore di questo pomeriggio si assiste a condizioni meteo di graduale miglioramento sulle regioni settentrionali a seguito della violenta ondata di maltempo tra la giornata di ieri e la notte di oggi. Residua instabilità interessa solamente l’estremo nordest in Friuli Venezia Giulia e, negli ultimi minuti, altre piogge stanno colpendo l’alto Piemonte anche se non si tratta di nulla di paragonabile rispetto alla giornata di ieri. Qualche pioggia localmente intensa sta interessando la Sardegna, mentre il sud rimane ancora al riparo dal maltempo: anzi, nel palermitano è tornata l’estate con temperature di oltre +38°C. A Napoli troviamo condizioni di tempo ancora relativamente stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Sebbene si sia verificato un progressivo annuvolamento fin dalle prime ore di questa mattina, la città di Napoli osserva condizioni di tempo ancora relativamente stabile e asciutto. Un ennesimo impulso perturbato tuttavia, che nelle prossime ore potrebbe interessare soprattutto il medio versante tirrenico e in particolare l’alta Toscana, potrebbe portare qualche pioggia anche sul capoluogo campano, con accumuli finali comunque pressoché deboli. La forte ventilazione di scirocco ha favorito una certa mitezza oggi, con temperature che si sono attestate tra i +20°C di minima a cui è seguita una massima di circa +27°C.

Residue e possibili piogge nella prossima notte, miglioramento a seguire

Il maltempo probabilmente arriverà ad interessare la città di Napoli fino alle prime ore della prossima notte, nonché quella di domani domenica 4 ottobre, con accumuli sempre piuttosto deboli. Difficile per di più ipotizzare anche attività elettrica. A seguire e fin dalle prime ore della mattina è atteso un miglioramento del tempo con qualche schiarita e cieli che rimarranno comunque poco o parzialmente nuvolosi, più coperti in serata. Temperature che caleranno sia nei valori minimi che quelli massimi a causa della cessazione della ventilazione di scirocco.