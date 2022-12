Meteo Napoli – Settimana con diverse fasi di maltempo e richiamo di aria mite, possibili locali nubifragi

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Tempo stabile al Centro-Nord con clima piuttosto freddo, qualche fenomeno invece al Sud con temperature vicine alla media o leggermente sotto media. Peggioramento meteo in arrivo però dalla notte sulle regioni centro-meridionali con temperature in graduale aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino tempo stabile con schiarite in arrivo da nord-ovest, locali piogge possibili sul Cilento al primo mattino. Al pomeriggio tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura in transito e nubi basse sul Cilento. Piogge in arrivo nella notte a partire dai settori costieri. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO CAMPANIA. Temperature in diminuzione e comprese su Napoli tra i +8°C di minima ed i +14°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino cieli molto nuvolosi su tutta la Campania con piogge sparse e temporali specie sui settori costieri. Neve nelle zone interne inizialmente oltre i 1400-1600 metri ma con quota neve in rapido rialzo. Fenomeni comunque in esaurimento nel corso della mattinata. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto ma con molta presenza di nuvolosità bassa. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature sostanzialmente invariate e comprese su Napoli tra i +9°C ed i +13°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo sulla Campania

Nella giornata di mercoledì è in arrivo una nuova perturbazione sull’Italia, la quale porterà piogge e temporali anche intensi su Napoli e la Campania, dove non sono esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio. Nella giornata di giovedì è in arrivo una nuova perturbazione ma che interesserà soprattutto il Centro-Nord. Su Napoli e la Campania avremo solo qualche pioggia isolata. Piogge e temporali dovrebbero però fare ritorno nella giornata di venerdì. Settimana dunque instabile con diverse fasi di maltempo ed accompagnate dalla risalita di aria più mite. Possibile miglioramento delle condizioni meteo in vista del weekend.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli momentaneamente stabile, ma da martedì tornano le piogge. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!