Meteo Napoli – Settimana dinamica con diverse fasi di maltempo, attese piogge e temporali anche intensi

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Attuale situazione sinottica che mostra un’ansa depressionaria in transito sul Mediterraneo centrale, con un minimo al suolo in movimento tra Sardegna e basso Tirreno. Questo porta un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Lunedì instabile su Napoli e la Campania

Meteo Napoli – Al mattino avremo tempo instabile su tutta la regione con cieli nuvolosi e piogge sparse, specie sui settori costieri. Al pomeriggio insiste il maltempo con piogge e acquazzoni sparsi. Residue precipitazioni in serata specie tra Cilento e Irpinia, ma con fenomeni a carattere isolato. Più asciutto tra Casertano e Napoletano, ma comunque con cieli nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature in calo nei valori massimi e comprese su Napoli tra i +16°C di minima ed i +18°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani martedì 9 maggio

Meteo Napoli – Al mattino avremo cieli molto nuvolosi su tutta la regione ma con tempo prevalentemente asciutto, salvo possibili piogge isolate tra Cilento e Irpinia al primo mattino. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne con locali piogge e acquazzoni, specie a ridosso dei rilievi, variabilità asciutta sul resto della Campania. In serata residui fenomeni nelle zone interne, asciutto su Napoli e sui restanti settori con nuvolosità e schiarite. Settimana dinamica con frequenti passaggi perturbati, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Settimana dinamica su Napoli con maltempo e temperature in calo

Mese di maggio verso una nuova fase perturbata. Mercoledì è atteso un intenso peggioramento del tempo con piogge e temporali anche intensi; residua instabilità tra giovedì e venerdì su Napoli, poi nel weekend è atteso un nuovo intenso peggioramento. Temperature in deciso calo, specie nella seconda parte della settimana con valori che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli ancora stabile nella giornata odierna con tanto sole. Tempo in peggioramento con piogge e temporali per la prossima settimana. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!