Meteo Napoli – Settimana più dinamica con fasi instabili e arrivo di piogge e temporali. Ecco le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Condizioni meteo in graduale peggioramento sull’Italia, in seguito all’indebolimento del campo anticiclonico che ha garantito un avvio di ottobre piuttosto stabile e mite. Nubi in arrivo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori accompagnate anche da piogge e temporali specie sulle regioni ioniche e sulla Sicilia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli per oggi

Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi lunedì 10 ottobre: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutta la regione, più compatta sul Cilento dove saranno anche possibili delle piogge isolate. al pomeriggio instabilità in aumento in Campania con piogge sparse e locali temporali, specie nelle zone interne. Migliora in serata con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Napoli tra i +18°C di minima ed i +23°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la Campania con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti da nuvolosità bassa nelle zone più interne. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali possibili su Cilento e alto Casertano, ancora asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto su tutti i settori con molte velature in transito. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo nei valori minimi, comprese su Napoli tra 15°C e 24°C.

Tendenza meteo per la settimana

Come appena visto, già da domani le condizioni meteo tenderanno a migliorare e anche nella giornata di mercoledì si dovrebbero mantenere stabili. Tra giovedì e venerdì sarà però possibile l’arrivo di un nuovo impulso instabile che porterebbe una nuova fase di maltempo, in attesa comunque di nuove conferme. A seguire possibile ritorno dell’alta pressione con temperature miti.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato

Meteo su Napoli in peggioramento dalla sera con piogge e temporali anche per l'avvio della prossima settimana. Deciso miglioramento da martedì. Temperature al di sopra delle medie del periodo.