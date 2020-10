METEO NAPOLI – Si incorre in una fase più STABILE dopo il MALTEMPO odierno, ecco le previsioni

Maltempo al sud e a Napoli, disagi in Campania

Dopo che il maltempo ha imperversato sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono successivamente peggiorate quest’oggi lungo i settori meridionali della nostra Penisola, con l’arrivo di piogge, acquazzoni, a tratti anche a carattere di nubifragio e occasionalmente accompagnate da attività elettrica. La regione più colpita sembra essere la Campania, dove nella località di Baronissi diversi sono stati i disagi e gli allagamenti portati dai fenomeni intensi questo pomeriggio, con il traffico pressoché paralizzato in alcune zone del Paese. Anche Napoli ha avuto la sua porzione di pioggia, come vedremo.

Il fronte di maltempo che sta attualmente interessando le regioni meridionali della nostra Penisola e che anche nelle prossime ore porterà ancora piogge e acquazzoni occasionalmente accompagnati da attività elettrica, ha investito anche la città di Napoli tra la mattina e il pomeriggio, portando un cumulato d’acqua al suolo piuttosto debole di circa 5 millimetri. Nella serata in cui stiamo ormai subentrando, le condizioni meteo saranno migliori, con cieli che comunque rimarranno parzialmente o prevalentemente nuvolosi. Le temperature quest’oggi sono oscillate tra i +16°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C.

Progressive schiarite attese per domani, rasserenamenti in serata

Il minimo depressionario che sarà responsabile del maltempo di questa sera e della prima parte della giornata di domani mercoledì 28 ottobre sulle aree più meridionali del Paese (Napoli esclusa), traslerà rapidamente verso la Penisola balcanica, portando un graduale e progressivo miglioramento delle condizioni meteo su tutto lo stivale. Sul capoluogo campano in particolare si osserveranno altrettanto progressive schiarite, con rasserenamenti attesi in serata. Temperature che tenderanno ad un lieve calo nei valori minimi, mentre rimarranno pressappoco stazionari in quelli massimi.