METEO NAPOLI – SOLE e BEL TEMPO, in arrivo qualche disturbo irregolare, ecco le previsioni

Stabilità pressoché ovunque in Italia, locali eccezioni sull’Appennino centrale

Una nuova spinta dell’Alta pressione di origine afroazzorriana dai quadranti sudoccidentali ha definitivamente allontanato sul settore balcanico le correnti di maltempo che nella giornata di ieri hanno causato violenti temporali su alcune regioni del nord Italia, tra cui la Lombardia, dove si è abbattuta peraltro anche una tromba d’aria con danni ingenti. Tale evoluzione sinottica ha dunque favorito un miglioramento delle condizioni meteo generale, eccezion fatta per l’Appennino Lazio-Abruzzese alle prese questo pomeriggio con temporali localizzati quanto intensi, ma in miglioramento nel corso della serata corrente. A Napoli resistono e persistono condizioni di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Come ormai da svariati giorni se non settimane, la città di Napoli rimane protetta dalle correnti più instabili grazie all’Alta pressione, motivo per cui è stata estromessa dall’ondata di maltempo inscenata ieri al nord Italia, così come del resto tutte le regioni centro-meridionali. La giornata odierna si presenta soleggiata sul capoluogo campano, anche se flussi più umidi in arrivo dai quadranti orientali/nordorientali potrebbero in qualche modo favorire il passaggio di qualche annuvolamento per la serata corrente. Temperature che si sono stabilizzate pressapoco sui valori di ieri, registrando +25°C di minima e sfiorando i +32°C di massima.

Flussi umidi prenderanno il sopravvento da domani, in un contesto comunque stabile

Flussi umidi provenienti dai quadranti occidentali, interesseranno nella fattispecie di domani lunedì 13 luglio, in concomitanza dunque dell’avvento della nuova settimana, la città di Napoli, provocando un aumento della copertura nuvolosa, con disturbi intermittenti e irregolari nell’arco della giornata. Le condizioni meteo tuttavia rimarranno stabili e asciutte e ciò si inserirà all’interno di un contesto termico che presenterà pochissimi cambiamenti rispetto a quanto registrato oggi: le temperature, sia minime che massime, oscilleranno infatti in maniera fisiologica sui valori odierni.