METEO NAPOLI – Sole e CALDO intenso, nessuna variazione prevista per WEEKEND e prossima settimana

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un vasto campo di alta pressione si trova esteso su gran parte dell’Europa centro meridionale con promontorio fino alla Russia europea. Avvezione di aria calda da sud-ovest che investe direttamente la Penisola Italiana, portando temperature anche di 40°C al Centro-Nord. Vediamo allora in maggiore dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata all’insegna del bel tempo su Napoli e la Campania, con dell’instabilità pomeridiana nelle zone interne. Al mattino tempo asciutto e sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con possibili acquazzoni isolati, soleggiato sui settori costieri e sub-costieri e quindi anche su Napoli. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni meteo Napoli! Le temperature non subiranno grosse variazioni, comprese su Napoli tra 25°C e 33°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Nella giornata di domani ancora condizioni meteo piuttosto stabili su Napoli e la Campania ma con maggiore instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli per lo più sereni e dei disturbi lungo la fascia costiera per la presenza di nubi basse, nebbie e foschie. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, specie a ridosso dell’Appennino, asciutto e soleggiato sul resto della Campania. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature risulteranno stabili o in lieve aumento, comprese su Napoli tra 27°C e 33°C.

Tendenza meteo per i giorni a seguire

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare sul Mediterraneo portando ancora cieli soleggiati e temperature roventi anche in Campania e su Napoli, con massime sui 32°C-33°C sul capoluogo e fino a 37°C-39°C nelle zone interne. Nel corso della prossima settimana il campo di alta pressione tenderà leggermente ad abbassarsi verso sud, portando ad una attenuazione del caldo al Centro-Nord con anche delle piogge al settentrione. Al Sud le condizioni meteo dovrebbero rimanere per lo più invariate e cosi anche su Napoli e la Campania, con tanto sole e caldo, e solo della maggiore instabilità pomeridiana in Appennino.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.