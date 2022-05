METEO NAPOLI – Spiccata VARIABILITA’ in arrivo in città, ma tempo rimarrà STABILE: ecco le previsioni

Torna il maltempo sulla nostra Penisola

Dalla giornata di ieri si assiste al ritorno del maltempo sull’Italia, che è tornato ad azionarsi tuttavia su specifiche aree della nostra Penisola. La giornata più perturbata dal weekend sarà senz’altro quella odierna, con rovesci che stanno già interessando in particolare i settori centrali, quelli nordorientali, la Sicilia e la Calabria. In questo contesto le temperature hanno subito un calo a causa della nuvolosità consistente in transito sul nostro Paese e che riguarda specialmente i valori massimi. Nuvolosità che appare in aumento anche a Napoli, dove il tempo rimane stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

A seguito di una notte stellata le condizioni meteo stanno lievemente peggiorando a Napoli a causa dell’aumento della copertura nuvolosa in un contesto di cieli che attualmente rimangono e rimarranno anche nel pomeriggio poco o parzialmente nuvolosi, mentre un ulteriore peggioramento riguarderà lo stivale (scopri di più). In serata nubi sempre più consistenti transiteranno sulla città partenopea con tempo che si manterrà comunque stabile e con temperature che oggi risulteranno comprese tra i +14°C di minima e i +19°C di massima circa.

Qualche schiarita attesa per domani

Una timida ripresa dell’Alta pressione avanzerà per la giornata di domani lunedì 2 maggio, con le condizioni meteo che torneranno quindi a migliorare quantomeno a Napoli, dove è attesa qualche schiarita dalla mattina, in un contesto di cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi fino a sera. Ciò nonostante non mancheranno invece piogge e temporali sull’Appennino e nelle zone interne del Paese nel pomeriggio, a causa di una persistente circolazione instabile. Le temperature non subiranno infine significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nuvolosità consistente per martedì

L’insistenza di una circolazione instabile nel bacino del Mediterraneo centrale provocherà un nuovo peggioramento sulla città di Napoli per la giornata di martedì 3 maggio, che ancora una volta tuttavia non implicherà l’arrivo di piogge, ma solo di una nuvolosità anche particolarmente consistente specie dal mattino e fino a sera. Le temperature in questo contesto non subiranno ancora una volta variazioni significative, risultando al più in leggera diminuzione nei valori massimi.

