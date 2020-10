METEO NAPOLI – STABILITA’ al CAPOLINEA, nel WEEKEND arrivano novità di MALTEMPO, ecco le previsioni

Qualche disturbo al nordovest, altrove tempo asciutto

Un arretramento dell’Alta pressione in favore dell’arrivo di correnti più instabili e umide in arrivo dai quadranti occidentali determina un quadro meteorologico ben delineato sull’Italia, con tempo in prevalenza ancora stabile sulla nostra Penisola, ma con le prime piogge e acquazzoni in ingresso sulle zone più nordoccidentali, come ad esempio la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte. In più, brevi e intermittenti rovesci riguardano localmente alcune aree della Liguria, mentre altrove insistono condizioni di generale bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e, come vedremo, anche a Napoli.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante un lento e graduale peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, sulla città di Napoli albergano ancora condizioni meteo di visibile stabilità grazie alla presenza di cieli perlopiù sereni che fin da questa notte e per tutto l’arco della giornata odierna (salvo qualche addensamento innocuo e transitorio in mattinata) hanno interessato il capoluogo campano. Le temperature peraltro si attestano quest’oggi su valori gradevoli di giorno e freschi di notte e più precisamente tra i +14°C di minima e i +21°C di massima. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani variabilità con nubi in aumento, ma assenza di fenomeni

L’affermazione di un peggioramento sull’Italia nella giornata di domani venerdì 23 ottobre determinerà l’arrivo di piogge e acquazzoni sulle regioni settentrionali e, localmente, entro la serata anche in Toscana. Tuttavia, le condizioni meteo sulle regioni meridionali e parte del centro, tra cui rientra anche la città di Napoli, rimarranno ancora una volta stabili e asciutte, nonostante si osservi nuvolosità in aumento. La variabilità caratterizzerà il capoluogo campano domani, ma con assenza di fenomeni e temperature che si stabilizzeranno pressappoco intorno ai valori odierni o in lieve aumento in quelli minimi.