METEO NAPOLI – STABILITA’ al CAPOLINEA, PIOGGE in arrivo in città, ecco le previsioni

Peggioramento in atto sulla nostra Penisola

Nel corso di queste ore serali un fronte perturbato, presente ad ovest della Sardegna durante il pomeriggio, sta investendo la regione stessa portando maltempo con piogge di moderata intensità prevalente. Il flusso perturbato interesserà la suddetta regione per buona parte della serata corrente, ma il maltempo non si fermerà ad interessare un’area italiana così ridotta, anzi. Con l’avanzare della serata le piogge si estenderanno verso i settori nordoccidentali italiani, portando instabilità a tratti anche intensa entro la tarda serata e accompagnata da attività temporalesca, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. A Napoli le condizioni meteo rimangono, seppur temporaneamente, stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli si è aperta all’insegna di condizioni di tempo piuttosto nuvolose e a tratti promettenti di pioggia. Nel corso delle ore del pomeriggio e della serata si sono fatte però avanti schiarite che hanno lasciato il posto ad ampi sprazzi di cielo sereno, che tuttavia, come vedremo in seguito, verranno presto nuovamente disturbati da un fronte nuvoloso. Tuttavia, restando alle previsioni meteo per la serata odierna, il tempo rimarrà asciutto esattamente così come lo è stato fin ora, in un contesto termico molto mite, con minime prossime ai +18°C e massime che superano anche i +25°C.

Qualche pioggia al mattino poi migliora

A partire dalla nottata di domani lunedì 11 maggio, così come scritto in precedenza, un nuovo fronte nuvoloso interesserà la città di Napoli, via via più intenso fino alla mattina quando è prevista arrivare qualche pioggia a causa dell’infiltrazione di correnti instabili e di matrice atlantica nel Mar Tirreno. I fenomeni risulteranno comunque perlopiù di debole o moderata intensità tali da scaturire un accumulo al suolo blando. Attesa una cessazione dei fenomeni entro il pomeriggio con tempo asciutto fino a fine serata. Temperature previste in leggero calo nei valori massimi, mentre quelli minimi tenderanno a stabilizzarsi sui valori odierni.