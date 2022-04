METEO NAPOLI – Stabilità e SOLE fino a domani, nuvolosità in arrivo dal Primo Maggio. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati lettori del Centro Meteo Italiano. Un vasto campo di alta pressione si estende ancora tra Atlantico, Mediterraneo ed Europa occidentale. Questo porta tempo stabile in Italia con prevalenza di cieli soleggiati e temperature primaverili, ma della nuvolosità alta transiterà sulle regioni meridionali a causa di un flusso di aria umida in quota. Ma nel corso del weekend una saccatura depressionaria con aria fresca in quota raggiungerà l’Italia portando un graduale peggioramento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali ed un generale calo termico. Vediamo allora le previsioni meteo nel dettaglio per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata stabile quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regioni con cieli parzialmente nuvolosi, cieli velati sul Cilento e ampi spazi di sereno sul Casertano. Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche velatura sul Cilento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Napoli tra 13°C e 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli domani

Anche la giornata di domani su Napoli e la Campania sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e qualche nube nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la Campania. Le temperature non subiranno grosse variazioni e su Napoli saranno comprese tra 13°C e 19°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.

Tendenza meteo per i primi giorni di maggio

Nella domenica del Primo Maggio un nucleo freddo in quota transiterà sull’Italia portando acquazzoni e temporali sulle regioni centrali e settentrionali. Su Napoli e la Campania il tempo dovrebbe invece mantenersi asciutto, con soli disturbi nuvolosi. Le temperature subiranno invece una diminuzione. Nel corso dei primi giorni della prossina settimana la Penisola Italiana sarà ancora parzialmente interessata da una circolazione depressionaria. Su Napoli e la Campania dovremmo avere della nuvolosità in transito e per ora non si escludono anche dei possibili fenomeni. Il clima si manterrà fresco con le temperature leggermente sotto la media del periodo. Per ulteriori dettagli seguite come sempre i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

