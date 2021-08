METEO NAPOLI – STABILITA’ incontrastabile con cieli spesso SOLEGGIATI; ecco le previsioni

Stabile in prevalenza con locali eccezioni di maltempo

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono evidenziate stabili quasi ovunque, grazie alla predominanza dell’Anticiclone africano nel bacino del Mediterraneo. Tuttavia, l’intrusione di correnti più fresche provenienti da una distesa area depressionaria centrata sulla Penisola scandinava e che si espande su tutta l’Europa centro-settentrionale, porta qualche localizzato temporale sull’estremo nordest (dove vige un’allerta meteo della Protezione Civile) e sull’Appennino Lazio-Abruzzese. Tempo comunque stabile a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

L’Anticiclone africano continua a portare i suoi effetti più evidenti sulla città di Napoli dove le condizioni meteo si mantengono visibilmente stabili con cieli perlopiù sereni fin dalle prime ore di questa notte. Tale situazione è destinata a non cambiare nemmeno questa sera, coerentemente con il temporaneo miglioramento atteso nelle aree coinvolte dal maltempo. Le temperature sul capoluogo campano quest’oggi si sono aggirate tra i +27°C di minima e i +35°C di massima circa.

Si alternano fasi serene ad altre con qualche innocuo passaggio nuvoloso per domani

Nella giornata di domani lunedì 16 agosto l’Anticiclone africano subirà un primo evidente arretramento sulle aree più settentrionali della Penisola dove tornerà il maltempo. Ciò però non produrrà effetti sulla città di Napoli, dove le condizioni meteo continueranno a mantenersi stabili malgrado qualche innocuo passaggio nuvoloso soprattutto in nottata e nel pomeriggio. Le temperature inoltre stazioneranno sui valori odierni o risulteranno in lieve calo sia in quelli minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.