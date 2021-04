METEO NAPOLI – Stregua dell’ANTICICLONE, in arrivo un WEEKEND nuvoloso in CAMPANIA, ecco le previsioni

Cieli soleggiati su gran parte dell’Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano. La configurazione barica sull’Europa centro-occidentale mostra una vasta saccatura estesa sull’Oceano Atlantico e che muove lentamente verso est. Nel suo moto spinge verso oriente il promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo. Nel corso delle ore tutto il sistema muove verso levante, lasciando il territorio italiano centro-settentrionale sotto il flusso di correnti umide. Nella giornata odierna avremo dunque su gran parte dell’Italia cieli per lo più sereni e poco nuvolosi. Prime nubi in arrivo sulla Sardegna e regioni nord-occidentali e qualche velatura sul resto del nord. Nuvolosità in arrivo in serata sulle regioni del centro-nord, con le piogge in agguato, pronte ad arrivare nel weekend. Condizioni meteo stabili persisteranno sulle regioni meridionali. Ma andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la città di Napoli.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli oggi – Come appena detto, il promontorio di alta pressione è ancora presente sul Mediterraneo e continua a mantenere stabili le condizioni meteo sullo stivale italiano. Cieli per lo più sereni sulla città di Napoli e la Campania per quasi tutto l’arco della giornata. Nella serata in arrivo della nuvolosità, soprattutto sulle zone settentrionali della regione. Temperature sulla città di Napoli comprese tra gli 8°C del primo mattino e i 16°C nelle ore centrali della giornata.

Meteo Napoli, domani cielo parzialmente nuvoloso

Meteo Napoli domani – Le correnti umide legate alla saccatura atlantica iniziano ad essere più intense sul territorio italiano, e le piogge inizieranno a cadere sulle regioni centro-settentrionali, soprattutto sul versante tirrenico. Più stabile invece al centro-sud, ancora sotto l’influenza dell’alta pressione. Sulla città partenopea e su tutta la regione domani avremo cieli parzialmente nuvolosi ed assenza di precipitazioni, le quali sono confinate più a nord. Temperature minime in lieve rialzo, stazionari i valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.