Meteo Napoli – Tanto freddo ma con poche precipitazioni, clima invernale ancora a lungo. Ecco le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Circolazione depressionaria colma di aria fredda presente sul Mediterraneo porta clima invernale in Italia e condizioni meteo a tratti instabili soprattutto al Sud, con neve anche a quote relativamente basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli oggi

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su Napoli e su tutta la Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti sul Cilento. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE. Temperature in lieve rialzo ma ancora di stampo invernale e comprese su Napoli tra i +5°C di minima ed i +13°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Al mattino avremo nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora tempo per lo più asciutto con cieli parzialmente nuvolosi, possibili isolati fenomeni sui settori più interni al confine con Puglia e Basilicata. In serata nuvolosità in aumento che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi, ma ancora con tempo asciutto e isolati fenomeni possibili solo nelle zone più interne con quota neve intorno ai 1000-1200 metri. Di seguito la tendenza meteo per la seconda parte della settimana. Temperature stabili, comprese su Napoli tra 5°C e 11°C.

CONTINUA A LEGGERE





Seconda parte della settimana ancora con clima freddo, ma con pochi fenomeni

Nella seconda parte della settimana la Penisola Italiana vedrà ancora l’arrivo di correnti fredde da nord-est che manterranno un clima di stampo invernale con temperature sotto la media del periodo. Clima quindi freddo su Napoli e la Campania, almeno fino al weekend, ma con poche precipitazioni che potranno interessare soprattutto le zone interne e il Cilento., con neve anche a quote basse. Possibile maggiore instabilità per il weekend, ma ancora presto per i dettagli.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli incerto con rischio pioggia, più stabile i prossimi giorni. Temperature invernali. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!