METEO NAPOLI – Tanto SOLE e CALDO estivo, qualche disturbo in arrivo con clima più fresco nel WEEKEND: le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buona sera e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Una circolazione depressionaria si sta muovendo dall’Atlantico verso l’Europa centrale, provocando un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo con l’abbassamento del flusso umido. Instabilità che nella giornata odierna sta andando ad interessare le regioni del Nord e nei prossimi giorni anche quelle centrali. Al Sud le condizioni meteo si manterranno invece stabili con temperature estive grazie alla protezione dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata odierna all’insegna del bel tempo sulla Campania. Sia al mattino che al pomeriggio abbiamo avuto tempo stabile e asciutto su Napoli e su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo delle condizioni meteo, con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più nella notte con possibili piogge isolate sulle coste settentrionali della Campania. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi, comprese su Napoli tra 21°C e 29°C.

Previsioni meteo Napoli domani

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi tra Casertano e Napoletano con la possibilità di isolati acquazzoni, maggiori spazi di sereno sul resto della Campania. Al pomeriggio tempo asciutto su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite. In serata ancora tempo per lo più asciutto con cieli parzialmente nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni della settimana. Temperature stazionarie, comprese su Napoli tra 21°C e 29°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per il resto della settimana

Nella giornata di venerdì avremo della residua instabilità in Campania con qualche nube in transito e la possibilità di qualche pioggia isolata. Più stabile il weekend con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione grazie alla rimonta da sud-ovest di un promontorio di alta pressione. Temperature in diminuzione grazie all’aria più fresca in arrivo da nord-ovest che scorre sul bordo orientale del promontorio. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli da oggi tempo stabile con cieli soleggiati e caldo in aumento. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!