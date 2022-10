Meteo Napoli – Tanto sole e temperature anomale anche nei prossimi giorni; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Meteo stabile atteso sull’Italia fino al termine di ottobre, in seguito all’affermazione di un campo anticiclonico. L’alta pressione potrebbe proseguire a lungo sulle regioni centro-meridionali anche durante la prima parte della prossima settimana, ma poi potrebbero giungere le piogge autunnali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con tanto sole e caldo fuori stagione sulla città partenopea

Giornata di domenica al via stabile su Napoli, grazie all’affermazione di un robusto campo anticiclonico. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata fino al termine di giornata con cieli prevalentemente sereni su tutta la Campania. Stellato nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stazionarie e comprese tra i +12°C di minima ed i +25°C di massima, quindi decisamente calde per il periodo.

Anticiclone in affermazione nei prossimi giorni, nuova ottobrata su Napoli

L’avvio del mese di novembre vedrà ancora la presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-meridionale, garantendo condizioni meteo stabili anche su Napoli. Tuttavia, l’anticiclone mostrerà i primi segni di cedimento sul suo bordo settentrionale, favorendo intrusione di masse d’aria più umide da ovest. Meteo Ognissanti quindi ancora stabile ed asciutto su Napoli, ma con nubi in graduale aumento da ovest. Temperature decisamente miti, specie di giorno, con valori massimi attorno ai +24°C.

In arrivo maltempo tra il 4 ed il 5 novembre

Meteo Napoli – Dopo una prolungata fase secca e calda, tornano le piogge su Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, un peggioramento del tempo è atteso sull’Italia tra il 3 ed il 5 novembre, riportando piogge e temporali anche sulla Campania. In particolare su Napoli la nuvolosità tenderà ad aumentare in maniera consistente per giovedì 3 novembre, ma con le precipitazioni attese tra il 4 ed il 5 novembre quando non si escludono fenomeni localmente abbondanti sulla Campania. Il peggioramento potrebbe essere, tuttavia, di breve durata, con possibile ritorno dell’alta pressione a seguire. Rimanete aggiornati!





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile fino al 2 novembre, poi arrivano piogge e temporali tra il 4 ed il 5 novembre. Temperature al di sopra delle medie del periodo.