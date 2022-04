METEO NAPOLI – Tempo ancora STABILE e SOLEGGIATO, ma con CALO TERMICO in arrivo: le previsioni

Stabilità in tutto il Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi stabili, con la presenza perlopiù di cieli sereni o poco nuvolosi e con maggiori addensamenti riscontrabili solo in Sicilia e parte della Calabria, che si caratterizzano comunque l’assenza di fenomeni. Tale nuvolosità più consistente è dovuta alla presenza di una perturbazione sui Paesi nordafricani, che innesca un corridoio umido anche sul Mediterraneo meridionale. Le temperature appaiono miti sostanzialmente ovunque, con clima tipicamente primaverile. Quanto detto per il resto del Paese è valido anche per Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Fin dalle prime ore della giornata odierna le condizioni meteo all’interno della città di Napoli sono apparse visibilmente stabili, vale a dire che sono cioè accompagnate da cieli pressoché sereni. Anche il resto della serata corrente si caratterizzerà per l’assenza di disturbi nuvolosi e tempo che si manterrà quindi stabile, così come in tutta Italia. Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate tra i +17°C di minima e i +24°C di massima circa.

Domani ancora sole

Nessuna variazione sul fronte sinottico è prevista nella giornata di domani venerdì 29 aprile e di conseguenza anche le condizioni meteo a Napoli si manterranno sostanzialmente invariate con stabilità e cieli che si contraddistingueranno per l’assenza di nuvolosità sul capoluogo campano. Ciò non si traduce nemmeno in variazioni significative sul fronte termico, con le temperature che si attesteranno sui valori odierni risultando al più in lieve calo nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Sole anche per sabato, ma con temperature in calo

E’ nella giornata di sabato 30 aprile che l’Alta pressione comincerà ad arretrare sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, ancora una volta, questo non comporterà variazioni significative a Napoli sul fronte meteorologico, con le condizioni meteo che si manterranno visibilmente stabili con cieli pressoché sereni. Qualche novità invece pare arrivare dal punto di vista termico, con le temperature attese in calo nei valori massimi, al netto della stazionarietà o del lieve aumento di quelli minimi.

