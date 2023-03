Meteo Napoli – Tempo instabile con piogge e acquazzoni oggi e nei prossimi giorni in Campania. Le previsioni

Circolazione instabile sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una circolazione depressionaria depressionaria con aria fredda in quota è ancora attiva sul Mediterraneo, portando instabilità soprattutto al Centro-Sud, ma nel weekend tenderà a muoversi verso sud-est. Vediamo allora le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la regione con associate piogge da isolate a sparse, specie sul Cilento e sui settori costieri. Maggiore instabilità al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi, neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Più asciutto in serata ma ancora con nuvolosità irregolare, residue piogge sui settori costieri. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra 10°C e 14°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Anche nella giornata di domani avremo condizioni meteo instabili sulla Campania. Al mattino avremo tempo per lo più asciutto su tutta la regione ma con nuvolosità in graduale aumento. Instabilità che tenderà ad aumentare nel corso delle ore pomeridiane con piogge e acquazzoni sparsi, specie nelle zone interne, e neve sui rilievi oltre i 1300-1400 metri. Più asciutto sui settori costieri e sub-costieri. Fenomeni in esaurimento nella serata ma ancora con molte nubi in transito. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Temperature in lieve calo, specie nei valori minimi, comprese su Napoli tra 7°C e 13°C.