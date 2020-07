METEO NAPOLI – Tempo minaccioso, ma STABILE e ASCIUTTO, ecco le previsioni

Migliora al nord, peggiora al centro-sud

Nella giornata odierna da satellite e radar meteorologico risulta piuttosto evidente un netto e visibile miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, nella giornata di ieri interessate da forte maltempo a causa del passaggio di un cavo atlantico. Non sono mancate criticità che hanno coinvolto il Piemonte, la Lombardia, ma anche l’Emilia-Romagna, con alberi caduti e allagamenti. Maltempo sferza invece soprattutto le zone interne delle regioni centro-meridionali e le zone limitrofe, con temporali e grandinate date dal passaggio di una goccia fredda in quota. A Napoli, malgrado il tempo talvolta minaccioso, persiste a denti stretti la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una prima parte di giornata tutto sommato stabile con ampie fasi soleggiate sulla città di Napoli, nel corso già del primo pomeriggio le condizioni meteo sono tese ad un peggioramento con l’arrivo di fronti nuvolosi sempre più consistenti, ma che fin ora non hanno portato alcun tipo di fenomenologia al suolo. Resta poco probabile, ma comunque non impossibile, un parziale interessamento del capoluogo campano dal maltempo delle prossime ore. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime rispetto a ieri, che oggi hanno raggiunto un valore di +29°C a seguito di una minima di +24°C.

Domani torna risplendere il sole

Con un ulteriore traslazione della goccia fredda di cui prima verso i quadranti sudorientali, le condizioni meteo sulla città di Napoli tenderanno ad un visibile miglioramento riscontrabile già dalle prime ore della notte di domani domenica 5 luglio con ampie schiarite che lasceranno spazio a rasserenamenti entro la mattinata. I cieli saranno dunque sereni sulla città partenopea dalla mattina e fino ad almeno il termine della giornata, in un contesto termico che comunque non presenterà drastiche variazioni, se non per un lieve calo dei valori minimi di temperatura a fronte di un altrettanto lieve aumento di quelli massimi.