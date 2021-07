METEO NAPOLI – Tempo stabile e cieli sereni, ma nel WEEKEND arrivano le PIOGGE. Clima più FRESCO

Situazione meteo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo avuto il picco del caldo al Sud con temperature prossime ai 40°C, ma l’arrivo di una goccia fredda sull’Italia ha portato ad una diminuzione delle temperature. Nella giornata odierna il cut-off è in risalita verso nord, fino a raggiungere l’Europa centrale. Sull’Italia avremo dunque instabilità con piogge e temporali sulle regioni settentrionali e tempo stabile al Centro e al Sud con cieli soleggiati. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Al mattino su Napoli e la Campania avremo condizioni meteo stabili e asciutte con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile e cieli sereni su tutta la regione e presenza di qualche nube bassa sulle aree costiere durante la notte. Le temperature sono in diminuzione e su Napoli saranno comprese tra i 22°C e 25°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli per domani

Nella giornata di domani la goccia fredda si troverà ancora sull’Europa centrale e su Napoli e la Campania le condizioni meteo saranno stabili e soleggiate. Al mattino avremo qualche nube sulle aree costiere mentre i cieli risulteranno sereni sugli altri settori. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in dissolvimento e cieli sereni su tutta la regione. In serata tempo ancora stabile con prevalenza di cieli sereni. Le temperature risulteranno stabili o in lieve diminuzione. Vediamo ora la tendenza meteo per i prossimi giorni della settimana.