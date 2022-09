METEO NAPOLI – Tempo stabile fino a domani, poi arrivano TEMPORALI e NUBIFRAGI e CALO TERMICO nel WEEKEND

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Giornata odierna che vedrà l’arrivo di un flusso di correnti più umide sull’Italia settentrionale con piogge e temporali, mentre il Centro-Sud risulterà ancora protetto dall’alta pressione, portando tempo stabile e caldo fuori stagione. Nei prossimi giorni flusso umido che si abbasserà di latitudine portando maltempo anche sulle regioni centrali e meridionali, con possibili locali nubifragi. Vediamo allora le previsioni meteo per Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata all’insegna del bel tempo quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo stabile con cieli sereni su tutta la regione. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli soleggiati su tutti i settori o con al più qualche velatura in transito. In serata ancora tempo asciutto su tutta la Campania con cieli sereni o poco nuvolosi. PREVISIONI GRAFICE PER LA CAMPANIA! Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Napoli tra 19°C e 28°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Nella giornata di domani avremo un aumento della nuvolosità in transito sulla Campania ma con poche precipitazioni. Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi, specie sui settori settentrionali ma con tempo asciutto. Maggiori spazi di sereno ancora sui settori meridionali. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutta la regione con la possibilità di piogge isolate specie sui settori settentrionali al confine con Lazio e Molise. Nessuna variazione di rilievo attesa per ore serali, con nuvolosità in aumento. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature senza grosse variazioni, comprese su Napoli tra 20°C e 28°C.

Arriva il maltempo anche in Campania e poi deciso calo termico

Nella giornata di venerdì, con l’abbassamento del flusso umido, il maltempo colpirà anche la Campania con acquazzoni e temporali sparsi. Attenzione alla possibilità di locali nubifragi specie sui settori costieri e sub-costieri. Nella giornata di sabato ancora possibili fenomeni lungo la fascia costiera, migliora domenica con deciso calo termico. Le minime infatti raggiungeranno valori prossimi ai 15°C anche sulla città di Napoli e valori anche inferiori nelle zone più interne e le massime difficilmente supereranno i 24°C-25°C. Nel weekend viene quindi data una svolta autunnale alla stagione.

