METEO NAPOLI – Tempo stabile fino al WEEKEND di CAPODANNO con ampie schiarite in arrivo dalle prossime ore

Tempo stabile in Italia, ma con residue piogge al Sud

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico esteso su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con la Penisola Italiana che si trova sul suo lato orientale. Tempo stabile quindi in Italia, ma con infiltrazioni umide da nord-ovest che porteranno molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo oggi – Giornata stabile su Napoli e la Campania ma con nuvolosità in transito. Al mattino avremo tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con della nuvolosità in transito e tempo che si manterrà asciutto. Ampie schiarite in arrivo tra la serata e la notte che porteranno prevalenza di cieli sereni. Temperature su Napoli comprese tra 13°C e 16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli domani

Meteo domani – La giornata di domani risulterà ancora più stabile su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutti i settori della regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta la Campania con prevalenza di cieli sereni. Temperature in calo nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi e su Napoli saranno comprese tra 11°C e 17°C. Vediamo di seguito la tendenza per il weekend di Capodanno.