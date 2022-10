Meteo Napoli – Tempo stabile in Campania fino al weekend, possibile peggioramento nella prossima settimana

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon giovedì da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Vasto campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende fino ai Balcani passando per il Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa e valori di geopotenziale in quota praticamente estivi. Questo mantiene stabili le condizioni meteo sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora nebbie e nubi basse possibili al primo mattino. Temperature in lieve aumento e clima piuttosto gradevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli per oggi giovedì 6 ottobre

Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per delle velature in transito. Nessuna variazione attesa nel pomeriggio con tempo asciutto e cieli velati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature stabili e clima mite, comprese su Napoli tra 14°C e 25°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Napoli e la Campania ma con nuvolosità in transito. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli parzialmente nuvolosi per il transito di nuvolosità. Nuvolosità più consistente nel pomeriggio, specie nelle zone interne, ma ancora senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità irregolare su tutta la Campania. Di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana. Temperature stazionarie, comprese su Napoli tra 16°C e 24°C

Tendenza meteo per il fine settimana

L’alta pressione rimarrà ben salda sull’Italia per gran parte della settimana, regalando belle giornate su Napoli e la Campania ed accompagnate da un clima mite che regalerà anche un bel tepore pomeridiano. Nel corso del weekend, l’alta pressione dovrebbe iniziare a cedere portando molta nuvolosità in transito al Centro-Nord e sulla Sardegna ed anche delle piogge al Nord-Ovest. Sulla Campania le condizioni meteo dovrebbero ancora mantenersi stabili e con solo qualche velatura in transito. Condizioni meteo che però potrebbero peggiorare nella prossima settimana, con il possibile arrivo di piogge. Trattandosi di una tendenza, seguite i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile nei prossimi giorni per l'affermazione di un campo anticiclonico. Temperature al di sopra delle medie del periodo.