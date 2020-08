METEO NAPOLI – Temporali in arrivo nelle prossime ore, miglioramento nei primi giorni di Settembre?

METEO NAPOLI: Maltempo in arrivo

Anticiclone in ritirata in Italia, solo sulle regioni più meridionali troviamo ancora il bel tempo e il clima tipicamente estivo. Campania ai margini del maltempo e del clima autunnale, nelle prossime ore qualche acquazzone o temporale non si esclude anche sulla città di Napoli. La pioggia manca da molti giorni con le temperature che si sono spesso mantenute oltre la media, ora le condizioni meteo cambieranno. Estate finita così? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: maltempo al centro-sud

Maltempo in queste ore specie sulle regioni centrali del Paese con molte nubi, piogge diffuse e temperature sotto la media anche di 10°c. Difficilmente si raggiungono i 20°c nelle ore centrali della giornata, più caldo invece sulla città di Napoli ma attenzione che i temporali potrebbero arrivare nelle prossime ore pomeridiane e serali anche sul capoluogo partenopeo. Poi per la giornata di domani atteso bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni centrali e meridionali con il transito di nubi innocue alternato ad ampie schiarite.

Tendenza meteo finale dell’Estate

Sulla città di Napoli il clima risulterà ancora estivo nei primi giorni di Settembre con il bel tempo e con le temperature in lento aumento. Il 31 Agosto termina la stagione estiva secondo il calendario meteorologico ed inizierà l’Autunno ma sulla città di Napoli ci vorranno ancora alcuni giorni per vedere l’Estate archiviata e il passaggio all’Autunno con giornate uggiose e con piogge continue in grado di attenuare la grave situazione siccitosa dopo settimane di gran caldo e gran secco.