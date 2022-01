METEO NAPOLI – Temporaneo miglioramento in serata, poi forte MALTEMPO con TEMPORALI, le previsioni

Un nuovo impulso perturbato di stampo polare marittimo nella giornata di domani domenica 9 gennaio affonderà sull’ Italia , provocando un peggioramento sensibile delle condizioni meteo anche a Napoli, dove si attendono le prime piogge già dal mattino. Prevista un’intensificazione dei fenomeni nel pomeriggio, quando saranno possibili anche dei temporali, a seguito dei quali in serata si andrà verso una nuova attenuazione con instabilità più intermittente. Le temperature non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Abbiamo assistito ed assistiamo tutt’ora a condizioni di residuo maltempo che interessano principalmente le aree più meridionali della nostra Penisola, con qualche nevicata addirittura sui Nebrodi e sui monti del reggino. Rovesci riguardano anche le zone dell’estremo sud della Puglia, ma non hanno minimamente interessato Napoli, dove il tempo rimane quindi più stabile, come vedremo. Condizioni meteo più stabili anche sulle regioni centro-settentrionali , dove peraltro si sono aperte diverse schiarite.

Tempo più stabile e asciutto per lunedì, ma comunque nuvoloso

Il fronte di maltempo abbandonerà la città di Napoli fin dalle prime ore della nuova settimana, nonché dalle prime ore di lunedì 10 gennaio. Le condizioni meteo infatti risulteranno relativamente più stabili e asciutte, ma in un contesto di cieli che si manterranno comunque particolarmente nuvolosi e questo per l’intera giornata. In questo caso tuttavia le temperature sono previste in calo tanto nei valori minimi quanto nei valori massimi, con un clima quindi più invernale.