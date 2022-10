METEO NAPOLI – Torna il BEL TEMPO sulla Campania, attesa una settimana STABILE e MITE

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Meteo stabile sull’Italia in questo avvio di ottobre, grazie all’arrivo di un vasto campo anticiclonico. Sole che torna quindi a splendere su gran parte del Paese, con le temperature che sono destinate a portarsi al di sopra delle medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica con tanto sole sulla città partenopea

Giornata di domenica in compagnia del sole su Napoli. Un campo anticiclonico va insediandosi sul Mediterraneo centrale, determinando un deciso rinforzo del campo barico, attualmente livellato attorno ai 1024 hPa. Mattinata di domenica quindi soleggiata su Napoli e tutta la Campania. Prosieguo di giornata sostanzialmente invariata con tempo stabile e cieli sereni o al più poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in aumento e comprese tra i +14°C di minima ed i +24°C di massima.

Anticiclone per la prossima settimana, autunno in stand-by

L’alta pressione rimarrà ben salda sull’Italia anche nel corso della prossima settimana, rinnovando condizioni meteo stabili su tutta la Campania. Le giornate risulteranno mediamente soleggiate su Napoli, salvo qualche addensamento marittimo in arrivo nella seconda parte della settimana, ma con tempo asciutto. Autunno quindi in stand-by almeno fino a sabato 8 ottobre, poi non è escluso un peggioramento del tempo.

Temperature con poche variazioni ed al di sopra delle medie del periodo

Meteo Napoli – Da un punto di vista termico sulla città di Napoli ci attendiamo giornate piuttosto miti, specie di giorno. Le temperature notturne saranno comprese tra i +14/+15°C nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda i valori diurni, invece, oscilleranno attorno ai +23/+24°C su Napoli, quindi al di sopra delle medie del periodo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

