METEO NAPOLI – Torna il rischio TEMPORALI a ciclo diurno sulla Campania; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Situazione sinottica che vede l’Italia ancora interessata da una circolazione nord-occidentale, responsabile del rinnovo di condizioni meteo instabili durante le ore pomeridiane e serali, specie sui settori interni del sud e parte del centro. Temperature estive, ma senza eccessi. Vediamo nel dettagli le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: domenica al via con il bel tempo, poi rischio temporali su zone interne

La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su Napoli ed il resto della Campania in questo avvio di giornata. Nel corso delle ore pomeridiane prenderanno forma nubi convettive sui settori appenninici ed interni a cui potranno seguire acquazzoni e temporali a carattere irregolare; non è escluso un coinvolgimento anche della provincia orientale di Napoli. Asciutto in città, ma con nubi in momentaneo aumento tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature sostanzialmente invariate e comprese tra i +20°C della notte ed i +30°C del primo pomeriggio.

Goccia fredda ad inizio settimana, rischio temporali anche su Napoli

Meteo Napoli – Ad inizio settimana una lacuna barica tenderà ad isolarsi tra Balcani, Penisola Ellenica ed Italia centro-meridionale, favorendo un’accentuazione dell’instabilità anche in Campania. Meteo al via stabile domani su Napoli con sole prevalente anche sul resto della regione. Nubi convettive prenderanno forma nel corso delle ore pomeridiane, a cui faranno seguito acquazzoni e temporali che dai settori interni tenderanno ad estendersi verso le pianure e lambendo la città partenopea durante le prime ore serali. Rischio temporali più elevato per martedì, poi da mercoledì tenderanno nuovamente a relegarsi ai settori più interni.

CONTINUA A LEGGERE





Temperature minime al di sopra delle medie del periodo, massime in linea

Meteo Napoli – Da un punto di vista termico sulla città di Napoli ci attendiamo giornate estive, ma senza eccesso di caldo. Le temperature notturne saranno comprese tra i +21/+22°C, per gran parte della settimana, quindi al di sopra delle medie del periodo. Per quanto riguarda i valori diurni, invece, oscilleranno attorno ai +29/+30°C su Napoli , quindi in linea con il periodo. Momentaneo calo nei valori massimi per martedì, quando l’instabilità conterrà l’aumento termico diurno.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli verso una settimana estiva, ma con ritorno del rischio temporali tra domani e martedì. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!