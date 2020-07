METEO NAPOLI – Transito di NUBI IRREGOLARI, ma tempo ASCIUTTO, ecco le previsioni

Passaggio perturbato sulle regioni adriatiche, lento miglioramento a partire dalla serata

Un nuovo impulso di maltempo determinato da un ulteriore affondo delle correnti atlantiche che da giorni stanno interessando la nostra Penisola, ha provocato la formazione di un vero e proprio fronte perturbato che ha interessato in particolare tutto il versante adriatico da Trieste e fino a Bari. I temporali talvolta sono risultati anche violenti e a carattere di nubifragio soprattutto in Abruzzo, Molise, ma anche Marche nell’anconetano. In alcuni casi hanno sconfinato fin sull’entroterra tirrenico dove però le precipitazioni sono risultate decisamente meno intense. Sulla città di Napoli nello specifico, il tempo è rimasto però sempre stabile e asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Come scritto in precedenza, nonostante lo sconfinamento dei temporali sull’entroterra tirrenico (compresa la Campania interna) le condizioni meteo sulla città di Napoli sono risultate pressoché stabili e addirittura soleggiate in ampi tratti di giornata, salvo qualche annuvolamento transitorio che ha iniziato ad interessare il capoluogo campano solamente a partire dal pomeriggio. Nuvolosità irregolare che caratterizzerà la città partenopea anche per questa sera, con tempo che resterà asciutto. Temperature comunque piuttosto calde soprattutto di notte, con una minima di circa +23°C alla quale è seguita una massima prossima ai +28°C.

Schiarite e rasserenamenti entro la mattinata di domani

Ulteriori schiarite si faranno però strada a partire già dalle prime ore della notte di sabato 18 luglio, con rasserenamenti in vista sulla città di Napoli entro la mattinata. Rimarrà pressoché sereno con condizioni meteo di assoluta stabilità nelle ore centrali della giornata stessa e tale situazione si protrarrà almeno fino al tardo pomeriggio: a partire infatti dalla serata, sulla città partenopea sarà possibile notare il temporaneo transito di qualche ammasso nuvoloso tuttavia innocuo. Temperature che non subiranno significative variazioni rispetto a quanto registrato oggi con fisiologiche oscillazioni.