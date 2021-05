METEO NAPOLI – Ultimi giorni di MAGGIO in compagnia di tempo STABILE e ASCIUTTO. Ma attenzione al prossimo WEEKEND

Giornata del tutto stabile al meridione e su Napoli

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Stamattina le condizioni meteo in Italia risultano decisamente contrastanti: da una parte le piogge si stanno manifestando con vigore sulle regioni del nord Italia, con precipitazioni anche a carattere di nubifragio. Sulle regioni centrali si manifesta qualche debole pioggia che tuttavia non sta dando adito a fenomeni di rilievo. Al sud il sole splende ad eccezione di nubi basse presente sullo Ionio e sui versanti orientali della Calabria. Vediamo di seguito le previsioni meteo di Napoli dei prossimi giorni!

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Stamattina avremo cieli in prevalenza sereni, con poche nubi sul Casertano. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche addensamento anche sulla provincia di Benevento. In serata avremo velature in transito ma senza fenomeni associati. Nubi più compatte attese nelle ore notturne. Temperature comprese tra 18°C e 23°C in rialzo; sulle zone interne previste punte fino a 31-32°C. Venti deboli di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Napoli per domani

Previsioni meteo Napoli – Domani 25 maggio si percepirà un sostanzioso calo delle temperature, ma sempre in un contesto asciutto: al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Napoli e provincia. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle coste, mentre sulle aree interne insisterà qualche nube. In serata prevalenza di cieli poco nuvolosi o sereni su tutto il territorio campano. Temperature più basse, comprese tra 17°C e 19°C. Vediamo di tracciare una tendeza per la settimana corrente!