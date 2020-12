METEO NAPOLI – Vacanze di NATALE perturbate con fenomeni anche intensi, tutti i dettagli

Anticiclone ancora presente sull’Italia

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in queste prime ore del mattino troviamo delle nubi anche compatte sulle regioni settentrionali, sul versante tirrenico centrale e più irregolari sul versante tirrenico meridionale. Per il resto sole prevalente. Precipitazioni scarse o del tutto assenti, solo in Liguria, Toscana, Friuli e Calabria troviamo delle deboli piogge o pioviggini. A Napoli come vedremo anche più avanti, giornata dal tempo stabile e asciutto eccetto deboli piogge in arrivo in nottata.

Evoluzione meteo in Italia

La tendenza meteo per i prossimi giorni in Italia conferma a pieno il grande cambiamento già anticipato da diversi giorni a questa parte. Ovvero, al posto dell’Anticiclone arriveranno le correnti moto fredde di estrazione artica. Queste si faranno sentire anche in Campania ma soprattutto su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Qui non si esclude la possibilità di bufere di neve fin sui 300-500 metri di quota. Molto probabili gli sconfinamenti anche in Umbria orientale con fiocchi non esclusi sul Perugino ed Eugubino-Gualdese fino a 400-500 metri di quota.

Previsioni meteo Napoli

Così come anticipato nel capito precedente, durante le vacanze di Natale le condizioni meteo tenderanno a peggiorare anche a Napoli con piogge in arrivo anche molto intense accompagnate da forti raffiche di vento, possibili mareggiate. Nevicate non escluse anche sul Vesuvio durante la giornata di Santo Stefano e di Domenica 27 Dicembre con l’ingresso delle correnti fredde di natura artica. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.