METEO NAPOLI – VARIABILITA’ in arrivo nel WEEKEND con CALO delle TEMPERATURE, ecco le previsioni

Tempo generalmente stabile in Italia e anche all’estremo sud, dopo il passaggio dell’uragano

Nella giornata di oggi si evidenziano condizioni di generale bel tempo sulla nostra Penisola grazie all’azione di una solida campana anticiclonica di natura afroazzorriana anche oltralpe, dove porta le anomalie termiche più marcate. Condizioni climatiche tutt’altro che autunnali anche in Italia, con le temperature che in molti casi raggiungono valori tipici del periodo di luglio e/o di agosto. Le condizioni meteo sono dunque migliorate anche sull’estremo sud dove ieri, il passaggio dell’uragano mediterraneo “Udine” ha causato nubifragi accompagnati da intense mareggiate e ventilazione in rinforzo sulla Calabria jonica. Tempo stabile e asciutto anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Continuano ad essere piuttosto evidenti anche sulla città di Napoli, così come nel resto d’Italia, gli effetti portati al suolo da un promontorio anticiclonico di natura afroazzorriana che è destinato come vedremo a soccombere sotto la progressione delle correnti atlantica in arrivo dai quadranti occidentali. Cieli comunque perlopiù sereni, con qualche innocuo annuvolamento nel corso del pomeriggio ha interessato il capoluogo campano con schiarite questa sera. Contesto climatico ancora decisamente caldo, con temperature che si aggirano tra i +24°C di minima con massime prossime anche ai +32°C.

Domani ancora tanto sole

Nella giornata di domani sabato 19 settembre si assisterà ancora a condizioni meteo visibilmente stabili a Napoli, con la persistenza della campana anticiclonica che contestualmente inizierà a cedere sulle aree più nordoccidentali. Cieli sereni si susseguiranno praticamente per tutto l’arco della giornata, con temperature che, grazie all’ingresso di correnti più fresche sulla nostra Penisola, subiranno un calo anche brusco nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno ancora una volta sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.