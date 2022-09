METEO NAPOLI: Weekend al via con rischio ACQUAZZONI e TEMPORALI, da domani deciso miglioramento

Meteo Napoli, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! L’Italia risente ancora di infiltrazioni umide in quota, responsabili di condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni meridionali. Nel corso della prossima settimana si osserverà un deciso miglioramento per l’espansione di un promontorio anticiclonico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli: oggi tempo inizialmente instabile con piogge e temporali, ma in via di miglioramento

Giornata di sabato caratterizzata da condizioni meteo instabili su Napoli ed il resto della Campania. Nel corso del mattino nuclei temporaleschi in azione sul mar Tirreno raggiungeranno il capoluogo campano portando acquazzoni in successiva estensione anche al resto della Campania. Rischio pioggia su Napoli anche per le prime ore del pomeriggio, poi i fenomeni tenderanno a concentrarsi sull’entroterra. Generale miglioramento serale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in calo nei valori massimi e comprese tra i +21°C della notte ed i +26°C del primo pomeriggio.

Avvio di settimana più stabile in Campania, salvo locali disturbi

Il maltempo che nella giornata di ieri ha colpito la Campania e che oggi ancora si attarda su alcuni settori della regione, verrà ben presto sostituito dal ritorno dell’alta pressione. La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata infatti da condizioni meteo più stabili in Campania. L’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale determinerà su Napoli bel tempo per l’avvio della prossima settimana. Residua instabilità a ridosso dei settori appenninici, ma con fenomeni per lo più isolati e circoscritti alle ore pomeridiane. Bel tempo fino a giovedì, poi possibile peggioramento per il passaggio di un impulso instabile.

Temperature minime al di sopra delle medie del periodo, massime in linea

Meteo Napoli – Da un punto di vista termico sulla città di Napoli ci attendiamo giornate miti, ma senza eccesso di caldo. Le temperature notturne saranno comprese tra i +21/+22°C, per gran parte della settimana, quindi al di sopra delle medie del periodo. Per quanto riguarda i valori diurni, invece, oscilleranno attorno ai +27/+28°C su Napoli, quindi in linea con le medie del periodo.





Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli oggi incerto con rischio acquazzoni e temporali, da domani maggiore stabilità.