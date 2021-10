METEO NAPOLI – WEEKEND AUTUNNALE con qualche ROVESCIO in città, ecco le previsioni

Vortice ciclonico ancora in azione nel Mediterraneo

Un vortice ciclonico si è originato già da qualche giorno a causa del passaggio di una goccia fredda di natura atlantica ha portato condizioni di maltempo sulla nostra Penisola anche nella giornata odierna: le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno evidenziato la presenza di piogge e temporali soprattutto in Abruzzo, ma anche sulle regioni meridionali in maniera più isolata specie sul basso versante tirrenico. Per alcuni di questi settori fin qui menzionati la Protezione Civile aveva comunque diffuso un’allerta meteo. A Napoli invece il tempo si è mantenuto al momento stabile, come vedremo

Previsioni meteo Napoli oggi

Come abbiamo appena accennato dunque le condizioni meteo a Napoli si sono fino a questo momento mantenute relativamente stabili e asciutte, nonostante il transito frequente e irregolare di disturbi nuvolosi sul capoluogo campano. Tale situazione di tempo asciutto si protrarrà anche in serata, mentre il maltempo interesserà probabilmente le aree interne della Campania al confine col Molise. Le temperature si sono oggi attestate tra i +15°C di minima e i +20°C di massima circa.

Disturbi nuvolosi crescenti con arrivo di qualche piovasco nella serata di domani

Dal punto di vista sinottico nella giornata di domani sabato 9 ottobre avanzerà dai quadranti orientali un nuovo impulso perturbato causato dall'ingresso di una nuova goccia fredda, che rinvigorirà le condizioni di maltempo in alcuni settori della Penisola: a Napoli, soprattutto dal pomeriggio, si evidenzieranno crescenti disturbi nuvolosi, con l'arrivo persino di qualche possibile piovasco in serata; l'accumulo eventuale sarà comunque piuttosto debole. Le temperature sono attese in aumento sia nei valori massimi che soprattutto in quelli minimi.