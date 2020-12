METEO NATALE 2020 – Festività all’insegna del clima INVERNALE? Ecco la tendenza per fine Dicembre

Meteo: l’Inverno è partito forte

Meteo – La stagione invernale è partita col piglio giusto in Italia. Il cambio del pattern barico sul Continente europeo, ha favorito un continuo ingresso di fredde ed instabili correnti dalle alte latitudini verso l’Italia. La neve ha già raggiungo le quote di pianura del nord Italia e cade abbondante sui settori alpini dove localmente il manto nevoso già supera i 2 metri di altezza. Nubifragi invece interessano le regioni centro-meridionali e della Pianura Padana centro-orientale, con evacuazioni in atto nel Messinese così come in Lombardia dove il Panaro ha rotto gli argini nel Mantovano. Ma come proseguirà il mese di dicembre? Vediamo la tendenza fino le festività di Natale.

Fase invernale per tutta la settimana

Meteo Immacolata – L’anticiclone delle Azzorre rimarrà defilato in pieno Oceano Atlantico anche nel corso della prossima settimana. Le condizioni meteo sull’Italia, di conseguenza, rimarranno favorevoli per altre piogge e nevicate ancora abbondanti sui settori montuosi con momentanei sconfinamenti fin verso le quote prossime le pianure del nordovest. Domani aria fredda di estrazione polare marittima provocherà nuove nevicate al nord, con possibili fiocchi sin verso i 200 metri sul basso Piemonte. Il maltempo proseguirà anche per la festività dell’Immacolata, quando piogge e temporali non risparmieranno nessuna regione.

Meteo Natale 2020, che tempo ci attende?

Meteo Natale – Il mese di dicembre rimarrà decisamente instabile probabilmente fino alla metà del mese. Osservando gli indici teleconnettivi, la fase della NAO dovrebbe oscillare attorno lo zero, quindi in fase neutra, per gran parte del mese di dicembre. Al momento sembrerebbero scongiurate fasi anticicloniche sull’Italia anche per la seconda decade del mese, con le festività di natale che potrebbero vivere condizioni meteo più dinamiche rispetto agli ultimi anni. Entrare in dettagli previsionali è ovviamente prematuro, stante una distanza temporale ancora elevata; tuttavia salgono le quotazioni per una fase dinamica ed invernale probabilmente ancora a lungo sull’Italia.