METEO NATALE – Festività con il MALTEMPO o in compagnia dell’ANTICICLONE? Ecco la tendenza fino a CAPODANNO

Meteo Natale 2020 – Come detto, è in arrivo una fase più stabile sull’Italia ; l’alta pressione dovrebbe garantire condizioni meteo anticicloniche fino al 19 dicembre, salvo occasionali disturbi per il passaggio di modesti impulsi oceanici. A seguire un rapido peggioramento più consistente potrebbe concretizzarsi nei giorni antecedenti alle festività, ovvero tra il 20 ed il 22 dicembre. Per le festività natalizie attualmente i principali modelli matematici intravedono una circolazione occidentale interessare il bacino del Mediterraneo, quindi non sono esclusi nuovi passaggi nuvolosi con qualche pioggia, specie sul nord Italia e settori tirrenici; più stabile al sud e Sicilia. Attualmente ricordiamo che si tratta di una proiezione a lungo termine, quindi con bassa probabilità di affidabilità, che andrà inevitabilmente aggiornata nei prossimi giorni.

Meteo – Come anticipato, nelle prossime ore sull’Italia transiterà l’ultima perturbazione prima di una fase più stabile. Un campo anticiclonico è infatti atteso fin da domani sul Mediterraneo centrale, portando tempo più asciutto ad iniziare dalle regioni settentrionali, Sardegna e del medio Tirreno. L’alta pressione abbraccerà tutta l’Italia con l’inizio della nuova settimana, quando non sono attesi fenomeni significativi e prevarranno le schiarite. Attenzione al ritorno di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e valli del centro, dove potrebbero verificarsi anche deboli gelate. Attorno al 20 dicembre le condizioni meteo potrebbero subire una nuova virata verso il ritorno delle piogge, ma che tempo farà a Natale ? Vediamolo nel prossimo paragrafo.

Tendenza meteo Capodanno 2021

Il mese di dicembre potrebbe proseguire con un’alternanza di fasi più asciutte ad altre instabili, seppur meno perturbate rispetto a quelle appena trascorse. Le festività natalizie potrebbero quindi trascorrere con una diffusa variabilità, ma che tempo ci attende per l’avvio del nuovo anno? Al momento è impossibile stilare una previsione meteo in senso stretto per il Capodanno, ma proveremo a tracciare una prima tendenza aiutandoci con l’ultimo outlook del modello a lungo termine su base ECMWF. La fase attuale della NAO, attorno i valori neutri, potrebbe garantire una spiccata dinamicità ancora a lungo sull’Europa e sul bacino del Mediterraneo. Il modello ECMWF vedrebbe infatti l’ultima settimana di dicembre e l’avvio di gennaio 2021 improntate verso una decisa dinamicità in Italia, con tempo instabile e temperature miti per il transito delle umide e piovose correnti occidentali. Al momento, quindi, non è escluso un avvio di gennaio con tempo ancora incerto.