METEO NATALE 2020 – Fine DICEMBRE più dinamico rispetto agli scorsi anni? Vediamo quali sono le IPOTESI

Inverno super-sprint: ecco la situazione al momento

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il maltempo non da’ tregua alla nostra penisola, grazie all’ingresso di aria polare marittima che continua a richiamare perturbazioni di stampo atlantico sul nostro territorio. Nell’ultimo weekend appena trascorso si sono verificate nuovamente piogge e nevicate di grossa entità (grazie alla sciroccata) ed un notevole accumulo di neve in montagna. Su molte località delle Alpi le nevicate hanno oltrepassato il metro e mezzo di accumulo e nei giorni avvenire potranno addirittura oltrepassare questi valori. Come proseguirà la settimana? Intanto analizziamo quale sarà l’andamento meteo per la giornata dell’Immacolata Concezione!

Maltempo protratto per gran parte della settimana

Come specificato nel paragrafo precedente, la giornata dell’Immacolata sarà caratterizzata da forte instabilità: complice un Anticiclone delle Azzorre molto debole, le condizioni meteorologiche sull’Italia potranno nuovamente perturbarsi grazie alla formazione di un minimo depressionario sul Mediterraneo. Tra Sardegna e Corsica questo richiamerà un flusso umido dai quadranti sud-occidentali richiamando precipitazioni a più riprese. Sarà ancora il turno della neve in collina al nord-ovest, ma anche di forti nevicate sull’Appennino centrale con accumuli nivometrici fino a mezzo metro sulle montagne del Lazio sopra i 1500 metri. Una settimana pienamente perturbata che potrebbe rappresentare un anticipazione di quello che sarà il tempo per il resto del mese. Vediamo come si potrà manifestare l’ultimo mese dell’anno e quali sono le tendenze per Natale!

Natale 2020: cosa attenderci quest’anno?

Dando uno sguardo all’andamento degli indici teleconnettivi, il mese di dicembre potrebbe proseguire con condizioni meteo piuttosto dinamiche grazie all’apporto di ulteriori incursioni di stampo polare, alternate a brevi pause anticicloniche. Sembrano per il momento escluse prolungate fasi di tempo stabile, che saranno soltanto passeggere almeno fino alla seconda decade del mese. Di conseguenza anche la festività del Natale potrà essere perturbata, e perché no, in compagnia di nevicate a bassa quota. La tendenza stagionale aveva evinto già da tempo un mese nella sua interezza molto diverso dal solito. Infine vediamo nel prossimo paragrafo, come potrebbe concludersi il mese corrente.