Meteo – Natale e Santo Stefano con l’anticiclone: i modelli insistono su questo scenario in Italia

Situazione meteo in italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ad oggi la spinta di un possente promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale, che raggiunge a ridosso della nostra penisola valori di 1035 hPa al suolo; in contrapposizione un vasto e robusto ciclone depressionario, incombe sulle Isole Britanniche con i suoi 965 hPa. Condizioni meteo in Italia dunque pienamente stabili con cieli in prevalenza sereni, ma non con qualche disturbo nuvoloso, come vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo dettagliate per Lunedì 19 Dicembre: AL NORD: Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora molte nubi con isolate piogge solo sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito tra Umbria, Marche e Abruzzo, sereno altrove. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare su Sicilia, Calabria, Molise e Puglia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con maggiori addensamenti solo sulla Sicilia. Settimana che vedrà una particolare incidenza di nebbie e nubi basse specialmente in Pianura Padana e sui principali settori vallivi e pianeggianti della nostra penisola.

Settimana all’insegna di nebbie e nubi basse, breve perturbazione verso la metà

Il modello GFS conferma la presenza persistente di un promontorio d’alta pressione: solo a metà settimana una piccola e breve flessione di quest’ultimo lascerà spazio ad un’infiltrazione d’aria di matrice atlantica che porterà un fugace e blando peggioramento delle condizioni meteo specialmente sulle regioni del centro-nord (dove sarà possibile qualche pioviggine e nevicata a quote di media montagna). L’alta pressione potrebbe prolungarsi fino a Natale, come vedremo nell’ultimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza fino al weekend di Natale

Seconda parte della settimana che vedrà sullo scenario europeo un pattern barico di tipo zonale, con l’alta pressione schiacciata alle medie-basse latitudini europee ed una serie di depressioni disposte da ovest verso est alle latitudini più settentrionali. Per questo motivo il weekend di Natale dovrebbe risultare particolarmente stabile in Italia, con qualche infiltrazione umida sulle regioni del nord. Confeerma anche il modello europeo questa configurazione, che addirittura potrebbe prolungarsi fino agli ultimi giorni del 2022. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.