METEO NATALE – Imminente NEVE in arrivo in ITALIA, sulle ALPI e in APPENNINO fino a bassa quota

Inizio d’Inverno astronomico con nebbie e nubi basse

Salve a tutti e buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! L’esordio di Inverno astronomico si è palesato con la manifestazione di nebbie e inversioni termiche al mattino odierno specialmente nelle zone pianeggianti. Al momento della nuvolosità piuttosto compatta è presente al nord Italia, dove le temperature si stanno mantenendo molto contenute (diffusamente al di sotto dei 10°C). Cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e Molise. Nelle zone Adriatiche sono presenti vaste nubi basse molto insistenti specie su Romagna, Marche e Puglia. E’ ben messo in risalto dalle cartine sinottiche odierne il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre a partire dai settori più occidentali dell’Europa: infatti i massimi di pressione si trovano a sud della Spagna dove abbiamo circa 1030 hPa al suolo. Continua a manifestarsi la possente circolazione depressionaria all’altezza latitudinale della Gran Bretagna, quest’ultima soggetta ad un minimo di 998 hPa situato a sud dell’Irlanda. L’alta pressione continuerà ad insistere sui nostri territori prima dell’arrivo di una poderosa perturbazione di stampo invernale. Vediamo come si svilupperanno le giornate che ci avvieranno alla festività del Natale!

Tendenza meteo fino alla Vigilia di Natale

Come sarà il tempo meteorologico fino alla giornata della Vigilia di Natale? Come già detto in precedenza si ergerà nelle prossime 48-72 ore un promontorio d’alta pressione di tipo Azzorriano. In questo periodo avremo un lieve rincaro dei valori termici specie nei valori massimi e tempo generalmente asciutto. Si potranno rinnovare nebbie, nubi basse specialmente al nord (sulla Pianura Padana) e sui principali bacini marini settentrionali. Questa fase sarà poco duratura in quanto una saccatura d’aria di tipo artico si farà spazio sul bacino Mediterraneo proprio a ridosso del giorno di Natale, apportando tempo instabile e freddo. Andiamo avanti e vediamo cosa succederà!

Natale 2020 inconsueto con freddo e neve in arrivo in Italia

Il Natale quest’anno procederà in maniera molto diversa, non solo per le restrizioni che vigeranno, ma anche per le condizioni meteo che vivremo. Quest’anno dopo molto tempo tornerà il freddo e la neve a Natale, grazie al transito di una saccatura d’aria piuttosto fredda di stampo artico. Con sé dovrebbe apportare condizioni diffuse di maltempo, neve a bassa quota e molto freddo. Negli ultimi aggiornamenti modellistici si intravede anche la possibilità di neve a bassissima quota specie nella giornata di Santo Stefano, ma per darvi ulteriori dettagli attendiamo ancora qualche momento. Anche il periodo successivo potrebbe risultare molto freddo e perturbato, grazie agli importanti movimenti intravisti dai modelli a livello emisferico.