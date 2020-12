METEO NATALE – Irruzione ARTICA verso l’ITALIA, festività natalizie con FREDDO e NEVE? Le ultimissime

Meteo Natale, l’Inverno è pronto a tornare alla ribalta

L’Italia sta vivendo una parentesi meteorologica di transizione, con alternanza di giornate soleggiate ad altre più uggiose, ma senza fasi di maltempo. L’Inverno potrebbe tuttavia tornare ben presto sul nostro Paese e potrebbe farlo proprio in corrispondenza delle festività natalizie. Gli aggiornamenti odierni dei principali modelli matematici, confermano la discesa di una saccatura artica sul centro Europa, coinvolgendo probabilmente anche l’Italia. Il tempo tenderà a peggiorare al nord con piogge già dalla Vigilia di Natale; fenomeni attesi tra Natale e Santo Stefano anche al centro-sud. Le temperature subiranno un brusco calo, con il ritorno della neve localmente a bassa quota. Vediamo maggiori dettagli nel proseguo dell’articolo, anticipando come tale previsione subirà inevitabilmente delle variazioni nei prossimi giorni, complice la distanza temporale ancora considerevole e le incertezze,ancora presenti tra i principali modelli matematici, sull’esatta traiettoria dell’aria fredda.

Meteo Viglia di Natale, peggiora al nord e settori tirrenici

Meteo – Dopo un avvio di settimana con tempo mediamente stabile, seppur con nubi sparse, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare proprio durante la Vigilia di Natale. La risalita dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda, favorirà la discesa di una saccatura artica verso il centro Europa ed il Mediterraneo centrale. Correnti umide meridionali tenderanno a raggiungere il nord Italia ed i settori tirrenici, con i primi deboli fenomeni attesi in particolare su Liguria, bassa Lombardia ed occasionalmente tra Toscana, Lazio ed Umbria. Peggiora dalla tarda serata al nordest per l’ingresso di fredde correnti artiche, con quota neve in rapido calo.

Maltempo a Natale al centro-nord, crollo delle temperature

Meteo Natale – Gli aggiornamenti odierni confermano l’ondata di freddo attesa per la giornata di Natale sull’Italia. Aria fredda in arrivo dal nord-est Europa farà il suo ingresso diretto anche sull’Italia, attivando una fase di maltempo di stampo invernale su molte regioni. Piogge e temporali interesseranno in particolare il centro-nord ed il basso Tirreno, quindi Campania e Calabria. Attualmente effettuare una previsione dettagliata delle quote neve è ancora prematuro, ma i fiocchi potrebbero spingersi fino le quote basso collinare del nord e medio-alto collinari del centro. Freddi venti settentrionali faranno il loro ingresso nella seconda parte di giornata, determinando un brusco calo delle temperature.