METEO NATALE – IRRUZIONE di GELO e NEVE in ITALIA, fiocchi per SANTO STEFANO su queste città

Meteo Italia, cambiamento in arrivo

Cambierà nuovamente lo scenario nei prossimi giorni, proprio nel corso delle vacanze di Natale con neve in arrivo in alcune regioni del Paese e fino a quote molto basse. Rivoluzione totale rispetto alle ultime giornate in compagnia dell’anticiclone, arriveranno le correnti artiche con freddo e neve proprio tra Natale e Santo Stefano. Con un leggero ritardo rispetto la tabella di marcia, saranno principalmente Emilia Romagna e le regioni centrali che vedranno nevicare a quote molto basse con i fiocchi non esclusi anche in alcune città.

Vacanze di Natale con i fiocchi

Maltempo in arrivo dal giorno di Natale con neve sulle Alpi, poi neve in Appennino e man mano fino a quote collinari nel giorno di Santo Stefano. Possibili nevicate a quote basse anche sul Lazio senza escludere fiocchi misti a neve per Rieti e Viterbo. Le correnti fredde si addosseranno maggiormente tra Emilia Romagna e Marche, qui non si esclude la possibilità di bufere di neve fin sui 300-500 metri di quota. Molto probabili gli sconfinamenti anche in Umbria orientale con fiocchi non esclusi sul Perugino ed Eugubino-Gualdese fino a 400-500 metri di quota. Insomma, sarà un Natale di altri tempi.

Tutto confermato, sarà un bianco Natale

Le condizioni meteo sul nostro Paese risultano stabili ed in parte anche soleggiate con le temperature oltre la media al meridione. Tutto confermato in merito al radicale cambiamento in arrivo tra Natale e Santo Stefano con piogge anche intense, forti venti settentrionali e nevicate localmente fino in città specie su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Temperature in sensibile calo su tutta Italia. Non si tratterà di un episodio sporadico l’ondata di maltempo invernale tra Natale e Santo Stefano con neve fino a quote collinari, con un Vortice Polare debole tutto potrebbe succedere entro la fine dell’anno con neve in arrivo di nuovo come ad inizio Dicembre sulla Pianura Padana, poi per Gennaio possibili irruzioni di aria fredda di estrazione polare o continentale fino sul Mediterraneo con l’indice teleconnettivo Nam previsto in forte calo.