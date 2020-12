METEO NATALE – irruzione FREDDA alle porte con NEVE in ITALIA, ultimi aggiornamenti

Vigilia di NATALE: anticiclone in ritirata e piogge in arrivo

Eccoci giunti alla Vigilia di Natale che, come già anticipato nei giorni scorsi, trascorrerà piuttosto tranquilla sotto il profilo meteo ma con le piogge che torneranno a bagnare alcune regioni. La situazione sinottica ci mostra infatti l’anticiclone in ritirata verso le regioni del Sud Italia dove infatti nelle prossime ore il tempo sarà più asciutto e con maggiori schiarite. Correnti occidentali investono invece il Nord Italia e anche le regioni tirreniche centrali portando molte nuvole e dando origine anche a qualche pioggia sparsa, per lo più di debole intensità. Aria fredda di origine artica si sta comunque addossando all’arco alpino ed entro la giornata di Natale affluirà sulla nostra Penisola portando un rapido peggioramento meteo e un brusco calo delle temperature.

NATALE e SANTO STEFANO con piogge, freddo e anche neve

Peggioramento meteo che nella prima metà della giornata di Natale interesserà soprattutto le regioni settentrionali con fenomeni più intensi tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno comunque anche tutto il versante tirrenico dalla Liguria alla Calabria. Nel pomeriggio maltempo che insiste sui medesimi settori coinvolgendo anche la Sardegna. Aria fredda affluisce sul Mediterraneo centrale determinando un drastico calo della quota neve che sull’Appennino settentrionali potrebbe spingersi fin verso i fondovalle. In serata e poi nella notte di Santo Stefano il maltempo si sposta verso il Sud ma non senza insistere ancora sulle regioni del Centro. Condizioni meteo instabili o perturbate ancora per il giorno di Santo Stefano al Centro-Sud con neve fino a quote collinari specie sulle regioni del Centro. Rapido ma temporaneo miglioramento invece al Nord.

Dopo NATALE nuovo affondo freddo e questa volta neve in pianura

Aggiornamenti odierni dei modelli che confermano una serie di fasi di maltempo invernale anche tra Natale e Capodanno. Sul finire del weekend ecco un profondo vortice depressionario in arrivo sull’Europa occidentale. Aria più mite e umida potrebbe così essere richiamata da sud a scorrere sulla nostra Penisola portando un generale addolcimento delle temperature. Sul Nord Italia questa dovrebbe però scorrere su un preesistente cuscino di aria più fredda producendo così nevicate da addolcimento soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest. Mancano ancora diversi giorni e occorrerà attendere diversi aggiornamenti ma non si esclude un peggioramento meteo con neve su città come Cuneo, Torino, Vercelli, Asti, Alessandria, Novara ma anche Pavia e Milano!