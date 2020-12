METEO – NATALE blindato in ITALIA, vediamo la tendenza per la seconda parte di DICEMBRE

Dicembre con l’inverno avanti tutta, ma entro Natale lo scenario potrebbe cambiare

Primo mese dell’inverno iniziato con un peggioramento meteo di stampo invernale che ha già portato la neve in pianura e un’atmosfera decisamente natalizia sulle regioni del Nord Italia. A breve un nuovo impulso perturbato, con al seguito aria più fredda, irromperà sul Mediterraneo portando ancora una volta neve a quote molto basse e anche abbondante. Prima delle festività del Natale che trascorrerà con tempo instabile o perturbato e ancora piogge e neve su diverse zone d’Italia; stiamo parlando della festa dell’Immacolata. Ancora impossibile fare una previsione meteo vera e propria per Natale 2020 ma vediamo una prima tendenza per il proseguo di dicembre con l’aiuto delle ultime uscite dei modelli stagionali.

Settimana del ponte dell’Immacolata all’insegna del maltempo con pioggia e neve

La prossima sarà una settimana all’insegna di condizioni meteo instabili o a tratti perturbate in Italia a causa di una serie di perturbazioni dirette proprio verso il Mediterraneo. Già il primo weekend di dicembre vedrà spiccato maltempo prima al Nord e poi anche al Centro-Sud con neve abbondate sulle Alpi anche se a quote via via più alte. Tra Domenica e Lunedì l’aria via via più fredda che affluirà sul Mediterraneo porterà ad un calo della quota neve anche sull’Appennino con fiocchi a quote medie localmente anche abbondanti. Ponte dell’Immacolata che secondo il modello americano GFS, ma anche per l’Europeo ECMWF, potrebbe dunque risultare pienamente invernale. Quale la tendenza a seguire e fino al Natale?

Natale con l’anticiclone sarebbe abbastanza scontato, ma andrà così anche quest’anno?

Ribadiamo ancora una volta che una previsione meteo per il periodo di Natale ad oggi è ancora impossibile. Durante la seconda decade di dicembre il modello ECMWF mostra ancora anomalie negative di temperatura su buona parte dell’Europa centro-occidentale. Valori vicini alla media in Italia con qualche scarto positivo soprattutto al Sud. Precipitazioni sopra la media invece sul Mediterraneo ed in particolare sui settori occidentale. Tutto ciò potrebbe far pensare ancora ad una serie di affondi di natura polare o artico marittima verso l’Europa e l’Italia con tanta pioggia ma anche tanta neve in montagna. Questo trend potrebbe anche continuare nel periodo a seguire portando dunque un Natale piovoso ma non particolarmente freddo.