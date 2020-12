METEO NATALE – NEVE in arrivo in ITALIA con le TEMPERATURE in forte calo, previsioni nei dettagli

Meteo Italia, un Natale con i fiocchi

Tuttora le condizioni meteo sul nostro Paese risultano stabili ed in parte anche soleggiate con le temperature oltre la media al meridione dove si raggiungono e talvolta si supera la soglia dei 15°c, più freddo e umido al nord, Toscana, Umbria e Marche. Nebbie e nubi basse insistono in queste ultime regioni con l’Anticiclone che garantisce condizioni atmosferiche stabili e quindi favorevoli alla formazione di nebbie e nubi basse. Attenzione però, grandi conferme giungono dai modelli meteo con un cambiamento sostanziale in arrivo proprio per Natale.

Neve in arrivo su alcune regioni d’Italia

La giornata odierna risulterà ancora stabile con precipitazioni scarse o assenti, stessa cosa per domani, poi tra la Vigilia di Natale e il Santo Stefano assisteremo ad un sensibile cambiamento con freddo e neve fino a quote basse su alcune regioni. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo le regioni che potranno vedere nevicare fino a quote molto basse tra il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Non esclusi fiocchi fino in città proprio nella notte tra il Natale e il Santo Stefano. Crollo dette temperature in tutta Italia entro il giorno di Domenica 27 Dicembre.

Bianco Natale, nuovi impulsi perturbati entro Capodanno

L’Inverno entra nel vivo in questo periodo e cambierà nuovamente lo scenario nei prossimi giorni, proprio nel corso delle vacanze di Natale con neve in arrivo in alcune regioni del Paese e fino a quote molto basse. Attenzione però che non finirà qui, con le ultime conferme da parte dei modelli meteo non si esclude la possibilità di una potente ondate di gelo e neve per l’Europa tra Natale e Capodanno con il coinvolgimento almeno dell’Italia settentrionale con neve in pianura Padana.