Meteo Natale – Si afferma la possibilità di tempo stabile, grazie al ritorno dell’alta pressione fino alle festività

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla presenza di nuvolosità bassa, sulle regioni Adriatiche e su quelle di nord-ovest; maggiori spazi di sereno al momento su Triveneto, sulle regioni Tirreniche e su Calabria, Sardegna e Sicilia. Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni meteo.

Domenica con molti addensamenti lungo l’Adriatico

Fine settimana che si conclude con la ripresa del flusso zonale, con i principali modelli ormai tutti allineati: il promontorio altopressorio di matrice sub-tropicale sta portando in Italia stabilità diffusa ed il ritorno di nebbie e nubi basse su valli e pianure. Questa situazione potrebbe permanere anche per la settimana che precede le festività di Natale anche se è ancora da confermare questa ipotesi.

Ipotesi GFS per il ritorno dell’alta pressione sempre più plausibile

Il modello previsionale GFS protende per la persistenza di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale che apporterà un notevole rincaro termico su tutt’Italia specie alle alte quote. Le isoterme alle quote di media montagna potrebbero lambire i +6/+8°C (850 hPa) determinando un’importante scaldata al manto nevoso presente sull’arco Alpino (ed innescando l’aumento del pericolo valanghe). Tale situazione come già detto potrebbe prolungarsi fino a Natale, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

Tendenza ECMWF per la prossima settimana

Per la prossima settimana il modello europeo prevede un vasto campo d’alta pressione che andrà a schermare buona parte del vecchio continente dalle precipitazioni: anomalie negative di pioggia piuttosto marcate per l’Italia, per i paesi dei Balcani e per il nord-Africa, mentre su Portogallo, Francia Settentrionale, Benelux e Gran Bretagna potremmo avere piogge più abbondanti della media. Le temperature in italia dovrebbero mantenersi in media o appena al di sopra di esse; più caldo invece per penisola Iberica e Francia.

