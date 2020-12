METEO NATALE – Si avvicinano le FESTE e allora quale tendenza più probabile in ITALIA?

Tendenza meteo fino alle feste di Natale

In questo editoriale arriveremo a delineare una tendenza meteo più probabile per il nostro Paese durante le festività natalizie. Partiamo dall’analisi della situazione sinottica attuale in cui troviamo una circolazione di bassa pressione particolarmente attiva e ben strutturata con valori di pressione al suolo fino a 970 hPa in piano oceano Atlantico e una circolazione anticiclonica sempre sull’oceano atlantico ma alle latitudini inferiori. Nel Mediterraneo invece resta attiva una lacuna barica con condizioni meteo a tratti instabili in gran parte dell’Italia.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

La Lunga fase perturbata in Italia è in fase di esaurimento con le ultime precipitazioni in arrivo nelle prossime ore e nella giornata di domani. Nello specifico molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali con pioviggini sulla Liguria e deboli nevicate tra Alpi occidentali e Appennino, nuvolosità compatta con deboli precipitazioni anche sulle coste Tirreniche centrali, maltempo sulle regioni meridionali con precipitazioni su tutti i settori, localmente intense sulla Sicilia. Miglioramento dalla giornata di Domenica a partire dal centro-nord Italia.

Anticiclone in Italia ma non fino al Natale

Ecco di ritorno il famigerato Anticiclone in Italia e con esso il sole da nord a sud e temperature in aumento. Dalla giornata di domenica si apre una parentesi meteo stabile e mite, attenzione però al ritorno delle foschie, nebbie e nubi basse sulla pianura Padana e lungo le valli interne. Tregua dal maltempo che non avrà lunga durata in quanto torneranno le perturbazioni nord-atlantiche nel Mediterraneo con un peggioramento in vista a metà della prossima settimana. La tendenza per il Natale 2020 potrebbe risultare ancora instabile o perturbato in gran parte dell’Italia.