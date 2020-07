METEO – Nel WEEKEND BRACCIO di FERRO tra l’ANTICICLONE e le correnti ATLANTICHE, i dettagli

Fase perturbata ha interessato gran parte d’Italia nel trascorso weekend

Nel weekend oramai concluso da un paio di giorni, l’Italia ha vissuto una fase perturbata a causa dell’affondo di una saccatura di origine atlantica successivamente isolata a goccia fredda e transitata verso i quadranti sudorientali, puntando la Penisola balcanica. Ciò ha determinato un’ondata di forte maltempo sull’Italia peninsulare, con i temporali che hanno però presentato carattere sparso e non molto diffuso, lasciando ai margini del peggioramento i settori costieri. L’instabilità ha lasciato il segno, causando alcuni danni e disagi dapprima in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, e successivamente anche nel Lazio.

Caldo in aumento nei prossimi giorni, ma senza particolari eccessi

A partire dalla giornata odierna sono piuttosto evidenti gli effetti di una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano proveniente dai quadranti sudoccidentali, che ha scacciato via le ultime correnti instabili presenti sui settori più nordorientali italiani e che nella giornata di ieri hanno causato qualche temporali in zona. Oggi infatti, il tempo si presenta stabile e asciutto ovunque, con cieli pressoché soleggiati e qualche addensamento nuvoloso maggiore presente solamente sull’arco alpino piemontese e sui rilievi montuosi delle regioni nordorientali. Il caldo aumenterà, ma senza troppi eccessi nei prossimi giorni, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Da venerdì rapido ingresso di correnti più fresche ad alta quota

Stando tuttavia alle attuali emissioni dei principali centri di calcolo, sembrerebbe che dalla giornata di venerdì 10 luglio un rapido ingresso di correnti più fresche ad alta quota possa interessare la nostra Penisola, in particolare ancora una volta le regioni settentrionali. Si tratterà più che altro di una blanda circolazione depressionaria, che non sarà nemmeno in grado di portare un calo delle temperature, dal momento che invece è atteso proprio venerdì 10 il picco del caldo. Tuttavia, basterà per innescare la formazione e il successivo sviluppo di qualche temporale pomeridiano, vediamo dove.