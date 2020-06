METEO – Nel WEEKEND l’ITALIA piomba nel FORNO AFRICANO, ma ci saranno anche TEMPORALI, ecco dove

Tempo in peggioramento sull’Italia

Dopo una prima metà di giornata trascorsa tutto sommato all’insegna della stabilità sulla nostra Penisola, con qualche nota di maltempo che ha investito solamente i settori alpini nordorientali con fenomeni localmente anche particolarmente intensi, nel corso di questa seconda parte di pomeriggio l’instabilità sta tendendo ad estendersi su buona parte del nord Italia, dove le piogge e, occasionalmente, i temporali si manifestano comunque in maniera sparsa e poco omogenea. Nelle prossime ore l’evoluzione meteo è destinata a peggiorare ulteriormente, interessando esclusivamente alcuni settori delle regioni settentrionali, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Goccia fredda sfida l’Anticiclone: blando cedimento e temporali al nord

Dopo dunque una prima metà di settimana caratterizzata da condizioni meteo stabili pressoché ovunque e in cui i cieli sereni o al più poco nuvolosi sono praticamente stati il tratto distintivo di tutto il territorio nazionale (fatto salvo per locali addensamenti anche massicci lungo la dorsale appenninica tuttavia aridi di precipitazioni) a partire dalla giornata di oggi si osserverà la formazione e il successivo sviluppo di temporali. Questo a causa di una goccia fredda che nei passati giorni ha causato diverse alluvioni con ingenti danni e disagi in alcuni Paesi balcanici come la Serbia e la Bosnia ed Erzegovina e che ora è responsabile di un lieve cedimento dell’Alta pressione.

Domani nuovi temporali su arco alpino e zone limitrofe

Nella giornata di domani venerdì 26 giugno nuove variazioni dal campo sinottico interesseranno in maniera diretta ancora una volta l’Italia: una saccatura di origine atlantica che sta momentaneamente colpendo la Penisola iberica, traslerà verso nordest agganciando e assorbendo la goccia fredda che si trova attualmente posizionata nei Paesi più settentrionali dell’area balcanica. Ciò sbilancerà il flusso atlantico in direzione del continente europeo, con lo scorrimento di correnti più fresche e umide appena oltralpe. E’ per questo che, come scritto all’interno di un apposito editoriale, per la giornata di domani si prevedono nuovi forti temporali sull’arco alpino e zone limitrofe.