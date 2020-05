METEO – Nel WEEKEND possibile arrivo dei TEMPORALI malgrado l’ALTA PRESSIONE, ecco i dettagli

Goccia fredda posizionata nel Mediterraneo centrale

A partire già da questo inizio settimana una goccia fredda di origine atlantica e in questo momento alimentata da correnti più fresche di provenienza nordorientale, dal Mediterraneo occidentale ha iniziato a traslare verso est, in direzione cioè della nostra Penisola, scaturendo condizioni di maltempo a tratti anche intenso in Italia. L’instabilità non ha mancato successivamente di apportare qualche danno e disagio in giro per il Paese come vedremo in seguito, oltre che a portare effetti piuttosto evidenti dal punto di vista termico soprattutto lungo le regioni centro-meridionali, alle prese fino a neanche una settimana fa col caldo cocente di matrice sub-tropicale.

Danni e disagi da maltempo in Italia tra ieri e oggi

Come abbiamo scritto all’interno del precedente paragrafo tuttavia, non sono mancati danni e disagi in giro per l’Italia, grazie a quest’ondata di maltempo che comunque continua ancora ad interessare diversi settori del Paese. In particolare, nella giornata di ieri, un vasto e violento sistema temporalesco ha colpito l’Umbria, ma anche le zone sudoccidentali della Sardegna, cagliaritano compreso, con danni e disagi dovuti ad allagamenti e grandinate. Successivamente, nel corso della notte odierna, grandinate intense si sono riversante nelle Marche, in particolar modo nel maceratese, dove anche qui, non sono mancati danni, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Nei prossimi giorni torna l’Alta pressione

La goccia fredda tra velocemente transitando verso oriente interessando nella giornata di domani giovedì 21 maggio principalmente la Penisola balcanica e venendo riassorbita da una saccatura di aria più fredda proveniente dall’Europa settentrionale. Tale goccia fredda viene inoltre sospinta da un nuovo rinforzo dell’Anticiclone questa volta di matrice azzorriana, i cui primi effetti sono comunque stati piuttosto evidenti oggi sulle regioni settentrionali, in particolare sui settori nordoccidentali. Questo campo di Alta pressione riuscirà comunque ad avvolgere interamente la nostra Penisola entro venerdì 22 maggio.