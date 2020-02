METEO – Nel WEEKEND si estende un nuovo ANTICICLONE, con TEMPERATURE in graduale AUMENTO, i dettagli

Temperature miti in Italia, diversi record battuti

La giornata odierna si presenta stabile su tutta la nostra Penisola, sotto gli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che riveste interamente non solo l’Italia, ma tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, come spesso è avvenuto nel corso di quest’inverno. Ciò sta apportando temperature miti in Italia con punte fino a +25°C sul settore adriatico dove si registrano anche diversi record, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Tutto ciò mentre su molti Paesi europei la tempesta Ciara porta i suoi devastanti effetti con raffiche di vento tempestose.

Perturbazione di San Valentino

Per la giornata di giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, coincidente quest’ultimo con il giorno di San Valentino, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare nel nostro Paese per via di un rapido cavo nordatlantico in affondo sulla nostra Penisola. Esso porterà maltempo, ma anche nevicate a quote medie sul settore alpino e sulla dorsale appenninica. Non entreremo nel dettaglio nel corrente articolo, ma San Valentino sembrerebbe essere perturbato soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Nuova pulsazione dell’Anticiclone per il prossimo weekend

La perturbazione di San Valentino scivolerà verso oriente in maniera anche abbastanza rapida, tanto che già a partire da sabato 15 febbraio le condizioni meteo vedranno un generale miglioramento sulla nostra Penisola, con ampie schiarite e il ritorno del sole. Il rinforzo dell’Alta pressione si farà via via più intenso, con temperature dunque in graduale aumento nel corso del fine settimana con picchi termici anche oltre i +20°C.