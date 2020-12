METEO – Nella notte GELICIDIO in FRIULI VENEZIA GIULIA, con disagi alla viabilità. Ecco quanto accaduto

Il gelicidio, fenomeno insolito che necessita di particolari condizioni atmosferiche

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano. Con il mese di dicembre ci apprestiamo ad affrontare le diverse dinamiche che coinvolgono il periodo invernale. Tra queste rientra quella del gelicidio. Questo fenomeno che avviene nel trimestre più freddo dell’anno, si presenta in particolari situazioni in cui la colonna d’aria presenta delle irregolarità termiche. Nel mese di dicembre spesso l’italia è soggetta a perturbazioni polari o atlantiche che non sempre garantiscono questa precipitazione. E’ più facile che il fenomeno si presenti in seguito al ristagno di aria fredda nei bassi strati e di conseguenza in seguito all’apporto di aria di tipo continentale-pellicolare. Vediamo successivamente cos’altro serve per la formazione di questo raro fenomeno atmosferico.

Primo ingrediente: il grandiente termico verticale

Solitamente sappiamo che l’atmosfera al variare della quota presenta una diminuzione di temperatura: questo avviene in condizioni standard con una variazione di 6°C ogni 1000 metri. Come sta avvenendo in queste ore sulla pianura padana, l’aria più fredda può adagiarsi nei primi strati dell’atmosfera più adiacenti al suolo (solitamente le prime centinaia di metri) e di conseguenza essendo l’aria fredda più pesante di quella calda può causare un’irregolarità nella colonna d’aria. Per questo motivo al transito di perturbazioni più calde, può capitare che avvengano precipitazioni nevose alle quote più basse (grazie al contributo di quest’aria ristagnante) mentre in quota potrebbe piovere; nel caso del gelicidio servirebbero condizioni ancora più estreme di queste. Vediamo quali!

Il gelicidio viene spesso chiamato pioggia congelante

Per far si che questo fenomeno si manifesti a pieno, è necessario che la temperatura al suolo sia pressoché 0°C o ancor meglio superiore. Al contempo lo strato d’aria superiore dovrebbe presentare un’infiltrazione d’aria calda e umida che favorirebbe la condensazione e quindi il gelicidio. La precipitazione incontrando uno strato d’aria molto freddo andrebbe a congelarsi in prossimità del suolo ricoprendo con una patina di ghiaccio ogni superficie esterna. Sappiamo inoltre che il gelicidio necessita di uno strato d’aria abbastanza sottile e freddo per far si che possa accadere: in caso contrario avremmo precipitazioni solide come la gragnola, il graupeln o la neve tonda.